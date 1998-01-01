Видео: Полиция проверяет действия блогеров, перекрывших Арбат ради клипа

, 11:40 Видео 278

Шоу под совместную композицию в центре Москвы устроили Давид Манукян и Карина Лазарьянц.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @Bssjl-elaqr

Полиция начала проверку инцидента, во время которого известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Арбата в Москве 14 января.

Как стало известно Пятому каналу, сейчас сотрудники столичной Госавтоиспекции устанавливают участников данного инцидента.

Ранее Пятый канал сообщал, что Манукян и Лазарьянц решили устроить съемки клипа прямо на центральной дороге столицы. При этом блогеры совершенно не обращали внимания на других сигналивших им участников движения, которым они помешали.

Поведение звезд вызвало бурные осуждения в социальных сетях. Блогеров назвали «выскочками» и удивились, почему пару никто «не поставил на место».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:27
«Может там и останешься?»: Визит Собчак в Киев всколыхнул соцсети и породил массу мемов
12:26
Архипелаг мертвых кораблей — фотопутешествие по острову Гогланд
12:16
Видео: Сербия готовится встретить Владимира Путина
12:12
Опубликованы кадры депортации Насти Рыбки из Таиланда
11:54
Репортаж: Сильнейший с начала года снегопад обрушился на Петербург
11:54
Один день на райском острове Панган — впечатления петербурженки
11:47
Суммы гонораров Марата Башарова стали достоянием общественности
11:40
Видео: Полиция проверяет действия блогеров, перекрывших Арбат ради клипа
11:36
«Исполняем детские мечты!»: Взрослая «школа русалок» открылась в Финляндии
11:27
«Дональд Трамп ушел в отставку!»: Газету с фейковой новостью раздают у Белого дома
11:20
Видео: Студент «заказал» свою семью ради квартиры
11:12
В доме адвоката редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского проходят обыски
11:04
Блокада Ленинграда: Трамвай как символ стойкости осажденного города
10:41
Помощник дрессировщика в Омске госпитализирован после нападения леопарда
10:38
«У многих поклонниц я был дома» — Гальцев тесно общается с фанатками
10:36
«Позиция США ошибочна и ущербна»: Сергей Рябков о ДРСМД
10:30
Видео: Пощечина, как метод воспитания в школе — скандал разгорается в Тольятти
10:21
300 тысяч рублей украли у детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой
10:17
Брат Криса Кельми озвучил последнее желание артиста
10:15
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Никиты Волкова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: дерзкие блогеры перекрыли три полосы Арбата для съемок клипа

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама