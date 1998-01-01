Видео: Полиция проверяет действия блогеров, перекрывших Арбат ради клипа

Полиция начала проверку инцидента, во время которого известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Арбата в Москве 14 января.

Как стало известно Пятому каналу, сейчас сотрудники столичной Госавтоиспекции устанавливают участников данного инцидента.

Ранее Пятый канал сообщал, что Манукян и Лазарьянц решили устроить съемки клипа прямо на центральной дороге столицы. При этом блогеры совершенно не обращали внимания на других сигналивших им участников движения, которым они помешали.

Поведение звезд вызвало бурные осуждения в социальных сетях. Блогеров назвали «выскочками» и удивились, почему пару никто «не поставил на место».