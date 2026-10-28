Когда ждать пенсию: какие факторы влияют на дату выплаты

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 736 0

Пенсионер сам определяет, какой способ получения денег ему подходит.

Как и когда начисляют пенсии в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутат Стенякина: сроки выплаты пенсий зависят от региона и способа доставки

Единой даты выплаты пенсий в России нет — сроки зависят от региона и выбранного способа доставки средств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

По ее словам, пенсионер сам решает, какой способ получения пенсии ему удобнее — зачисление на карту, выдача в почтовом отделении или доставка на дом. Однако выбрать конкретную дату он не может, из-за чего даже у живущих по соседству людей выплаты нередко приходятся на разные дни.

Парламентарий заявила, что деньги на карту зачисляются по графику регионального отделения Социального фонда РФ и обслуживающего банка. Обычно это происходит в день перевода, но не позже следующего рабочего дня.

В отделении почты пенсию можно забрать в течение выплатного периода — около трех недель. Если не получать выплаты полгода, поступление средств приостановится, но для возобновления нужно подать заявление.

Еще один способ — доставка пенсии на дом. Депутат подчеркнула, что и в таком случае от получателя потребуется обращение.

«Если в установленный день гражданин не получил деньги, например, его не оказалось дома, почта организует до двух дополнительных доставок, или же можно самостоятельно прийти за пенсией в отделение в пределах выплатного периода», — сказала эксперт.

Она также напомнила, что иногда выплаты выпадают на выходной или праздник. В таком случае деньги перечисляют или доставляют заранее, без обращений от пенсионера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне получат январские пенсии до наступления новогодних выходных. Выплаты придут не позднее последнего рабочего дня уходящего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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