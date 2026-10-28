«Я был в шоке»: Добронравов рассказал, как Бутман сорвал его планы ради Тулы

Добронравов: Бутман уговорил отменить пробы и поехать в Тулу

Заслуженный артист России Виктор Добронравов на юбилейном концерте Игоря Бутмана в Кремлевском дворце рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как музыкант неожиданно убедил его изменить планы и отправиться из Петербурга в Тулу ради внепланового выступления.

По словам Добронравова, они с Бутманом выступали в Петербурге с симфонической сказкой «Петя и волк» в джазовом варианте. На следующий день актер собирался домой, а Бутман ехал дальше — в Тульскую филармонию.

«Игорь Михайлович говорит: «Слушай, а что у тебя завтра?» Я говорю: «Ну, завтра у меня там встреча, пробы, могу отменить» — «А что? А поехали с нами в Тулу. У нас завтра концерт», — вспомнил Добронравов.

Он отметил, что изначально они не должны были выступать в Туле с программой Сергея Прокофьева, но Бутман захотел, и «как-то все само случилось».

«И зритель был в шоке, и я был в шоке, вот так вот я попал в Тульскую филармонию, сам того не зная», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист РФ Сергей Безруков на юбилейном концерте Игоря Бутмана сравнил джазовую импровизацию с актерской и признался, что режиссеры не всегда позволяют ему отступать от текста. По словам артиста, в канонических текстах редко когда режиссер разрешает сымпровизировать, хотя иногда это позволительно, ведь импровизация — это жизнь, а в джазе она и вовсе основа.

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