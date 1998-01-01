Шокирующие кадры: Люди прыгают из окон, спасаясь от пожара в бизнес-центре в Перми

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В четверг, 17 января, в Перми вспыхнуло здание бизнес-центра «Бажов» на улице Монастырской.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @podslushanoperm

В бизнес-центре в Перми разгорелся жуткий пожар. Очевидцы происшествия публикуют в социальных сетях видео с места происшествия.

ЧП произошло днем в четверг, 17 января, в бизнес-центре «Бажов» на улице Монастырской. По сообщениям очевидцев, возгорание началось на третьем этаже. Свидетели произошедшего предполагают, что первой могла загореться проводка.

Вероятно, пламя распространялось быстро — на видеозаписях с места происшествия видно, что находившиеся внутри центра люди начали прыгать из окон, не дожидаясь пожарной бригады. На данный момент известно о четырех пострадавших, информации о погибших нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Ленобласти загорелся склад оконного производства.

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