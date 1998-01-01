Стала известна причина увольнения замминистра финансов Хакасии

Экс-заместитель министра финансов Республики Хакасия Галина Спиридонова уволена по истечению срока действия штатного договора. И произошло это еще 26 декабря 2018 года. Об этом пишет ФАН. Возмущение Спиридоновой тем, что недавно избранный глава региона в преддверии нового года выписал близкому кругу подчиненных «бессовестно больших премий», совершенно не причем, уверяют в пресс-службе администрации региона.

Ранее местные СМИ, со ссылкой на копию документа из администрации главы республики рассказывали о том, что руководство Хакасии выписало некоторым сотрудникам, едва проработавшим на своих позициях полтора-два месяца, премии в размере 200% от оклада. А некоторым — и 300%. Такая премия была назначена полномочному представителю Республики Хакасия в Москве Юлии Исмагиловой, вступившей в должность 12 декабря 2018 года. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.