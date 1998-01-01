Дочь Майкла Джексона лечится от алкоголизма

, 16:49 Фото 103

Девушка проходит курс реабилитации с середины декабря.

Фото: www.globallookpress.com

20-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис в столь раннем возрасте обратилась за помощью и проходит курс лечения от алкоголизма и связанных с ним психологических проблем.

Сама девушка слухи отрицает и во всю пишет на странице в Instagram, что у нее проблем со здоровьем нет. И, мол, виновата во всем пресса — распускает слухи и преувеличивает. Якобы на самом деле дочь Майкла взяла небольшой перерыв, дабы отдохнуть от работы и социальных сетей.

Но источники утверждают, что Пэрис Джексон находится на реабилитации аж с середины декабря, сообщает ресурс Radaronline.com.

Ранее Пятый канал сообщал, что пользователи раскритиковали Ани Лорак за чрезмерное увлечение косметологическими процедурами и пластической хирургией. По мнению подписчиков девушки, она все больше напоминает Майкла Джексона, чья история внешних изменений известна едва ли не больше, чем творческий путь.

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Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

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