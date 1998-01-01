Биограф Евы Браун: У нее никогда не было секса с Гитлером

, 16:20 224

Американский исследователь нашел доказательство наличия у женщины редчайшей гинекологической патологии.

Фото: www.globallookpress.com

Гражданская жена Адольфа Гитлера Ева Браун никогда не вступала с ним в интимную связь из-за гинекологической патологии — синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, в противном случае половой акт принес бы ей невыносимую физическую боль. Такую гипотезу выдвинул американский профессор Томас Лундмарк, завершивший написание биографии немки, сообщает The Daily Mail.

Эта редкая патология означает врожденное отсутствие влагалища и матки, и встречается у одной из пяти тысяч женщин. С такой физиологией занятия сексом невозможны, поэтому многие прибегают к хирургическому вмешательству. Лундмарк полагает, что именно это и попыталась сделать Браун.

Ему удалось обнаружить в архивах одной из мюнхенских клиник запись в медицинском журнале о том, что из резиденции Гитлера однажды поступил телефонный звонок со словами благодарности некто гинекологу доктору Шольтену за операцию, которую он благополучно сделал Браун. Более того, Гитлер в качестве подарка семье доктора организовал поездку в Италию.

Лундмарк также нашел свидетельства того, что между Браун и Шольтеном сложились теплые отношения — после смерти отца доктора она пригласила его на отдых на горное озеро, также он был гостем в резиденции фюрера. Несмотря на все это, в 1944 году доктор погиб в подстроенном ДТП.

Биограф разыскал очевидцев, которые вспомнили, что в то время больничная палата Браун была заставлена букетами, как в цветочном магазине.

Лундмарк приводит выдержку из интервью другого биографа Браун — Нэрин Ган, которому удалось поговорить с ее матерью Фанни. Она подтвердила, что дочери была сделана операция из-за узкого влагалища.

Лундмарк также приводит слова нацистского дипломата, переводчика Гитлера Югена Доллманна, которому Браун однажды призналась, что у них с фюрером никогда не было интимной близости.

— Она без преувеличения посвятила свою жизнь Гитлеру, а он использовал ее— резюмирует биограф Евы Браун.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские спецслужбы заподозрили Гитлера в бисексуальности.

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