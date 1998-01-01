«Им надо на ночь отключать этот свет»: Депутат из Читы о малоимущих

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Местные жители массово используют электроэнергию для отопления квартир.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат читинской городской Думы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ в четверг, 17 января, подняла вопрос о том, что городское жилищно-эксплуатационное управление, в чьем ведении находятся бараки, находится на грани банкротства. Долг предприятия перед энергетиками достиг 50 миллионов рублей.

Основной причиной этому Екатерина Борисова считает местных жителей, которые используют электроэнергию для отопления своих жилищ.

— По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить, — заявила Борисова.

Как пишет издание KP.RU, Екатерина Борисова подчеркнула, что затронула весьма важный для Читы и других городов России вопрос.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Виталий Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и призвал поставить их вне закона.

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