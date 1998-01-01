Видео: Люди находятся под завалами в горящем здании типографии в Петербурге

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Вечером 17 января на юге Северноц столицы произошел пожар в здании типографии с последующим обрушением перекрытий.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Один человек погиб, трое пострадали при пожаре, который произошел на юге Петербурга в здании типографии на Ленинский проспект, 139, где располагается ОАО «Санкт-Петербургский газетный комплекс».

По информации представителей МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурных в 15:55. Через 10 минут прибывшие на место пожарные подразделения выяснили, что присутствует активное горение на втором и третьем этажах. Люди эвакуируются самостоятельно.

 

К 17 часам ранг пожара был повышен до второго номера. Сейчас происходит горение на площади 100 квадратных метров. Также сообщается о том, что произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров.

Под завалами оказались люди. В результате один человек погиб, трое пострадали. На месте работают более 100 пожарных с применением 23 единиц техники.

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