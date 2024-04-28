Не то ляпнет: помощники Байдена испугались из-за его желания дебатов с Трампом

Приближенные к американскому президенту признали — такого главу государства нельзя пускать в прямой эфир.

Готовность Джо Байдена участвовать в дебатах с Дональдом Трампом сильно испугала помощников президента США. Об этом заявил политолог Малек Дудаков в Telegram-канале.

Издание EADaily пишет, что они переживают из-за того, что глава государства может «ляпнуть» в очередной раз что-то не то. Ведь его здоровье уже давно пошатнулось.

«81-летний геронтократ после долгих колебаний все же согласился на дебаты с Трампом. Но аппаратчики Белого дома паникуют, ведь состояние дедушки ухудшается чуть ли ежедневно. А число оговорок Байдена, которые его закапывают, идет на сотни», — написал он.

Он отметил, Трамп хоть и моложе Байдена всего на четыре года, но он в гораздо лучшей форме. Президенту США на предстоящих дебатах, если он все же придет, нужно будет оправдываться и объясняться за все кризисы в стране.

«Южную границу штурмуют сотни тысяч нелегалов ежемесячно. Либеральные мегаполисы накрывает волна антивоенных протестов. А теперь и ситуация в экономике стремительно ухудшается. Состояние многих региональных банков оставляет желать лучшего — на фоне роста инфляции и высокой ключевой ставки, которая их добивает. Байдену придется оправдываться за все кризисы в США», — заключил политолог.

К слову, с каждым днем Байден все чаще оговаривается, забывается, спотыкается. К примеру, он говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, пытался пожать руку невидимому собеседнику, не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил людей помочь в поисках выхода из помещения. Все это пугает американцев, но только не Байдена, который намерен переизбраться.

Ранее 5-tv.ru писал, как на самом деле Байден стал президентом США.