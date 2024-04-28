Не то ляпнет: помощники Байдена испугались из-за его желания дебатов с Трампом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Помощники Байдена испугались из-за его желания пойти на дебаты с Трампом

Не то ляпнет: помощники Байдена испугались из-за его желания дебатов с Трампом

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch/Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента США 2024

Приближенные к американскому президенту признали — такого главу государства нельзя пускать в прямой эфир.

Готовность Джо Байдена участвовать в дебатах с Дональдом Трампом сильно испугала помощников президента США. Об этом заявил политолог Малек Дудаков в Telegram-канале.

Издание EADaily пишет, что они переживают из-за того, что глава государства может «ляпнуть» в очередной раз что-то не то. Ведь его здоровье уже давно пошатнулось.

«81-летний геронтократ после долгих колебаний все же согласился на дебаты с Трампом. Но аппаратчики Белого дома паникуют, ведь состояние дедушки ухудшается чуть ли ежедневно. А число оговорок Байдена, которые его закапывают, идет на сотни», — написал он.

Он отметил, Трамп хоть и моложе Байдена всего на четыре года, но он в гораздо лучшей форме. Президенту США на предстоящих дебатах, если он все же придет, нужно будет оправдываться и объясняться за все кризисы в стране.

«Южную границу штурмуют сотни тысяч нелегалов ежемесячно. Либеральные мегаполисы накрывает волна антивоенных протестов. А теперь и ситуация в экономике стремительно ухудшается. Состояние многих региональных банков оставляет желать лучшего — на фоне роста инфляции и высокой ключевой ставки, которая их добивает. Байдену придется оправдываться за все кризисы в США», — заключил политолог.

К слову, с каждым днем Байден все чаще оговаривается, забывается, спотыкается. К примеру, он говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, пытался пожать руку невидимому собеседнику, не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил людей помочь в поисках выхода из помещения. Все это пугает американцев, но только не Байдена, который намерен переизбраться.

Ранее 5-tv.ru писал, как на самом деле Байден стал президентом США.

Тема:
Выборы президента США 2024
28 апр
Вернулся к динозаврам: Спилберг работает над президентской кампанией Байдена
11 апр
«Если Киев хочет»: как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине
11 апр
«Никаких контактов»: почему Трамп отказался приезжать на Украину
10 апр
Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий
9 апр
Благоприятная среда для террориста: политолог Гаспарян оценил шансы США столкнуться с новым 11 сентября
9 апр
«Оборонный зонтик скоро закроется»: Европу призвали перестать надеяться на США
7 апр
«Мистер Ню»: Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
6 апр
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон пожалел о поддержке Джо Байдена в 2020 году
21 мар
«Он в этом не признается»: в США рассказали о главном страхе Трампа
21 мар
Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%
+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео