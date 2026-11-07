В Даниловском районе Москвы построили детский сад на 270 мест

В Даниловском районе Москвы завершили строительство детского сада на 270 мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Учреждение находится на улице Петра Кончаловского, недалеко от станций метро «Технопарк» и «ЗИЛ».

Детский сад разместился в трехэтажном здании, которое по архитектуре напоминает жилой дом. Фасады оформили в теплой коричневой гамме и дополнили фронтонами.

Внутри оборудовали 11 групп и помещения, необходимые для ухода за детьми. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили, предусмотрев пространство для прогулок.

Новый объект появился на фоне планов городских властей по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры. Ранее Сергей Собянин сообщал, что в 2027–2029 годах в Москве намерены построить, реконструировать и отреставрировать около 900 объектов.

Из них 257 будут относиться к социальной сфере. В этот перечень войдут 150 образовательных учреждений, 49 спортивных объектов, 29 медицинских учреждений, 28 объектов культуры и один объект социальной защиты населения.

Кроме того, город продолжит масштабную реконструкцию действующих школ и медицинских стационаров.

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