Видео: Кристину Асмус заподозрили в подражании Алле Пугачевой

Актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram видео, на котором пародирует Аллу Пугачеву — томно взбивает густые длинные локоны на фоне звучащей песни «Любовь похожая на сон». Помимо прически, Кристина нашла у себя еще одно сходство с примадонной.
— У меня тоже муж юморист, — написала она.
Поклонники оценили и кудряшки, и чувство юмора Асмус.
— Какая прическа! Огонь
— Пугачева оценит!
— Пугачевой подражаешь?! Хорошо получается!
— У Гарика появился сильный конкурент
— Молодая Алла Пугачева, — комментируют подписчики.
Ранее Пятый канал сообщал, что из-за невероятного сходства поклонники заподозрили Кристину Асмус и Анну Хилькевич в близком родстве.