Видео: Кристину Асмус заподозрили в подражании Алле Пугачевой

, 18:27 Видео 75

Помимо прически, супруга Гарика Харламова нашла у себя еще одно сходство с примадонной.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram видео, на котором пародирует Аллу Пугачеву — томно взбивает густые длинные локоны на фоне звучащей песни «Любовь похожая на сон». Помимо прически, Кристина нашла у себя еще одно сходство с примадонной.

— У меня тоже муж юморист, — написала она.

Поклонники оценили и кудряшки, и чувство юмора Асмус.

— Какая прическа! Огонь

— Пугачева оценит!

— Пугачевой подражаешь?! Хорошо получается!

— У Гарика появился сильный конкурент

— Молодая Алла Пугачева, — комментируют подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за невероятного сходства поклонники заподозрили Кристину Асмус и Анну Хилькевич в близком родстве.

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