В США стартовал первый этап голосования по определению лауреатов премии «Оскар»

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Фамилии лауреатов 91-й премии «Оскар» будут названы 22 января. Сама церемония состоится 24 февраля в театре «Долби» в Голливуде.

Фото: www.globallookpress.com

Члены Американской академии киноискусств приступили к интернет-голосованию, в ходе которого будут названы имена лауреатов премии «Оскар» в 2019 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Golden Derby, процесс определения потенциальных кандидатов на одну из самых престижных кинопремий стартовал в понедельник, 7 января. В голосовании примут участие 7900 членов Академии. Со своими предпочтениями представители 17 профессиональных гильдий киноискусства должны определиться до 14 января. Фамилии лауреатов будут оглашены 22 января. 91-я церемония вручения золотого рыцаря состоится 24 февраля в театре «Долби» в Голливуде.

Ранее Пятый канал сообщал о вручении премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе. Награды в различных номинациях получили такие звезды кино и музыки, как Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Кристиан Бейл, а также Леди Гага.

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