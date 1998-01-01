В США стартовал первый этап голосования по определению лауреатов премии «Оскар»

Члены Американской академии киноискусств приступили к интернет-голосованию, в ходе которого будут названы имена лауреатов премии «Оскар» в 2019 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Golden Derby, процесс определения потенциальных кандидатов на одну из самых престижных кинопремий стартовал в понедельник, 7 января. В голосовании примут участие 7900 членов Академии. Со своими предпочтениями представители 17 профессиональных гильдий киноискусства должны определиться до 14 января. Фамилии лауреатов будут оглашены 22 января. 91-я церемония вручения золотого рыцаря состоится 24 февраля в театре «Долби» в Голливуде.

Ранее Пятый канал сообщал о вручении премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе. Награды в различных номинациях получили такие звезды кино и музыки, как Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Кристиан Бейл, а также Леди Гага.