Кузнецова предложила создать этические комиссии для решения конфликтов в школе

, 0:51 Эксклюзивное интервью 64

Детский омбудсмен прокомментировала инцидент в тольяттинской школе, где учитель биологии ударила ученицу.

Фото, видео: Пятый канал

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает создавать этические комиссии для предотвращения потенциальных конфликтов в школах. Так она прокомментировала Пятому каналу инцидент в Тольятти, где учитель биологии Валентина Якутина заявила, что ударила ученицу, так как та провоцировала ее на протяжении нескольких уроков.

Кузнецова уверена, что подобные ситуации необходимо рассматривать на стадии зарождения, привлекая психологов.

— К сожалению, в последнее время такие инциденты случаются. Порой педагоги говорят, что акты агрессии в отношении учеников связаны с неким выгоранием, с тем, что кончилось терпение. Поэтому здесь однобоко не надо рассматривать ситуацию: если есть проблема, ее надо решать своевременно, не дожидаясь тревожных сигналов, — сказала она.

Детский омбудсмен уверена, что необходимо создание этических комиссий для выявления подобных ситуаций, в которой учитель остается с проблемой один на один.

— Очень важно вовремя разбирать конфликт, на начальной стадии — чтобы ни стало причиной — неадекватное поведение ученика или педагога, или какая-то другая причина, — констатировала Кузнецова.

Как ранее сообщал Пятый канал, в одной из школ Тольятти разгорается скандал из-за короткого видео, которое на уроке биологии сняли ученики. Педагог несколько раз ударила пятиклассницу по лицу.

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