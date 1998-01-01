Поклонники телеведущего и актера Дмитрия Нагиева обсуждают очередную скандальную выходку в сети. Накануне кумир выложил в Instagram фотографию из примерочной магазина, где позирует перед зеркалом со спущенными штанами.

Instagram @nagiev.universal

— Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом, — подписал он публикацию.

В комментариях многие отметили, что Нагиев очередной раз выставил себя не в лучшем свете.

— Чего только не сделаешь, чтоб поднять рейтинг… А чем же еще то? Только и снимать портки!

— Нет слов. Видимо совсем крыша поехала.

— Интересно, сколько сотен человек, включая меня, отпишутся после этого фото?

К слову, не удержался от комментариев и сын звезды Кирилл.

— У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть? — цитирует молодого человека сайт KP.RU.

Однако нашлись и те, кто похвалил шоумена за остроумие.

— Да просто прикалывается чувак, какие все серьезные.

— Лучшее, что я видела за сегодня.

Пост, к слову, собрал почти восемь тысяч комментариев и почти 180 тысяч лайков. Спустя некоторое время Нагиев-старший провокационный пост удалил и опубликовал другой.

— И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится, — написал актер.

Instagram @nagiev.universal

Фоловеры тут же поддержали кумира, заявив, что это было не пошло, а «больше забавно, прикольно». Кто-то предположил, что опубликованные ранее фото результат проигрыша в споре.

— Такие фото удалил…эх, — сокрушаются теперь поклонницы.

— Дааа уж… Свирепствуют ваши фанаты)) Они все ждали, ждали, а тут бах, 12 стукнуло и белатрусовая сказка закончилась, — пожурила звезду пользовательница интернета.

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