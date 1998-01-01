Замглавы Хакасии опровергла информацию о «бессовестно больших премиях»

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Постоянный представитель республики в Москве Юлия Исмагилова возмутилась попытками журналистов «найти миллион» в ее хрущевке.

Фото, видео: r-19.ru, ВКонтакте @wall252191507_1670

Вице-губернатор Хакасии Юлия Исмагилова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о расточительстве чиновников. По ее словам, журналисты безуспешно пытались найти миллионные премии сначала в хакасском представительстве в Москве, а после отправились к ней домой. Публикация появилась на личной странице в социальной сети Вконтакте в четверг 17 января.

— Искали даже у меня дома. Для этого не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущевского периода. Но это журналистов нисколько не смутило, они продолжили поиски миллиона и напугали моего ребенка и даже соседей. Отдельный вопрос кто дал им мой домашний адрес и такое задание, — сказала замглавы республики.

Чиновница пообещала с этого месяца выкладывать свою зарплатную ведомость. Кроме того, она рассказала о значительном снижении расходов правительства Хакассии за счет ликвидации представительства в Петербурге.

Ранее Пятый канал подробно изучил вопрос начасления премий в московском представительстве Хакасии. К слову, заместитель министра Галина Спиридонова, которая и возмутилась по поводу слишком завышенных премий, была тут же уволена, причем, как говорят, накануне повышения.

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