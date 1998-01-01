Харви Вайнштейн создает адвокатскую «команду мечты» для своей защиты

66-летний опальный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в серии сексуальных домогательств, планирует для своей защиты в суде создать адвокатскую «команду мечты». После того, как юрист Бенджамин Брафман отказался представлять в суде Вайнштейна, последний ведет переговоры с рядом лучших юристов Нью-Йорка, сообщает The Daily Beast.

Харви Вайнштейн пытается создать команду, которая вела бы линию защиты как в случае с актером О Джеем Симпсоном, где каждому адвокату была отведена своя четкая роль.

Источник издания сообщил, что Вайнштейн уже пообщался с Рональдом Салливаном, профессором юриспруденции в Гарварде, который работал в команде юристов по защите американского футболиста Аарона Эрнандеса в деле о двойном убийстве. В числе «подходящих» кинопродюсеру адвокатов также отметились: бывший прокурор штата Нью-Йорк Джули Ренделман и Изабель Киршнер, которая защищает бывшего генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, имеющего собственные проблемы на почве обвинений в сексуальных домогательствах.

Также под пристальным вниманием Вайнштейна Джеффри Лихтман, адвокат мексиканского наркобарона «Эль Чапо» Хоакина Гусмана. Но по словам того же источника, кинопродюсер с ним на связь еще не выходил.

Представитель Харви Вайнштейна Джуда Энгельмайер заявила, что «он хочет такую защиту, которая поможет ему оправдаться».

Дело Вайнштейна началось осенью 2017 года, когда NYT опубликовал материал, в котором продюсера обвиняли в неоднократных сексуальных домогательствах. Это породило целую волну признаний — Вайнштейна обвинили в схожих преступлениях более 80 актрис, среди которых были Анджелина Джоли и Сальма Хайек. В 2018 году последовало официальное обвинение — прокуратура Нью-Йорка начала уголовное преследование Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании. Истцами выступили три женщины. Сейчас Вайнштейн находится на свободе — его выпустили под залог в миллион долларов.

Ранее Пятый канал сообщил, что адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман отказался его защищать.