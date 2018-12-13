Японское аэрокосмическое агентство JAXA произвело успешный пуск ракеты-носителя «Эпсилон-4», которая выведет на орбиту семь спутников, пишет RT.

Один из космических аппаратов несет в себе 400 шариков, которые в будущем должны создать эффект падающих звезд. JAXA опубликовало видео запуска ракеты с космодрома Утиноура.

Искусственный звездопад запланирован на 2020 год, когда шарики диаметром в сантиметр сбросят на Землю. По расчетам токийских инженеров, при попадании в атмосферу шары начнут сгорать, имитируя метеорный поток.