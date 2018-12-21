Кемеровская область станет Кузбассом официально

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Власти региона направили президенту Путину предложение о втором названии субъекта РФ.

Фото: globallookpress.com

В ближайшее время Кемеровской области могут присвоить второе официальное название «Кузбасс», передает ТАСС.

Соответствующее предложение уже направлено в администрацию президента России, сообщил глава региона Сергей Цивилев. В обращении власти региона просят Владимира Путина президентским указом внести изменения в статью Конституции РФ, в которой перечисляются российские регионы. По словам Цивилева, в конце 2018 года совет депутатов Кемеровской области утвердил официальное название «Кузбасс» после получения положительного заключение с экспертизой РАН.

Впервые наименование «Кузбасс» использовал известный русский геолог Петр Чихачев, оценивший запасы угля Кузнецкой котловины в 1842 году. Название «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда весь угольный бассейн и окружающие его территории вывели из Новосибирской области в отдельный регион.

Ранее Пятый канал рассказывал о присвоении имени Иосифа Кобзона кемеровскому колледжу культуры.

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