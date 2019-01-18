В Москве обследуют ребенка, который родился у впавшей в кому матери

В Национальном центре здоровья детей в Москве обследуют ребенка, который родился у впавшей в кому жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу города Ноябрьск.

По предварительным данным, мать малыша впала в кому после употребления в пищу рыбы неизвестного происхождения — ее вместе с пятью другими пострадавшими в начале декабря доставили из поселка Пурпе в больницу города Губкинский. Как выяснилось впоследствии, женщина была беременна.

Затем в Губкинский прибыли специалисты перинатального центра из Ноябрьска и помогли ребенку появиться на свет. После этого малыша увезли в Москву на дообследование. Женщина вскоре вышла из комы, однако отправилась ли она вместе с малышом в столицу — не сообщается.

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