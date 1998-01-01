Оказавшаяся в горящем бизнес-центре беременная пермячка родила сразу после ЧП

При пожаре в Перми едва не пострадала беременная девушка. О спасении будущей матери рассказал в социальной сети один из очевидцев происшествия.

Как написал на своей странице в Facebook пермяк Вячеслав Варанкин, в момент возгорания он находился в соседнем офисе и немедленно побежал к месту происшествия, как только увидел дым. По сообщению Вячеслава, пожарные службы были вызваны незамедлительно, но к тому моменту еще не успели приехать. Многие посетители и сотрудники бизнес-центра, опасаясь за свою жизнь, начали попросту выпрыгивать из окон. Однако одна из женщин прыгать отказалась — она находилась на девятом месяце беременности.

— Из окна третьего этажа валил густой дым. В окно, насколько это возможно, высунулась девушка. Люди просили девушку спрыгнуть, так как дым валил уже очень густой, но она не могла побороть страх. Позднее стало ясно, почему. Кто-то принес раздвижную лестницу, ее поставили на козырек в аккурат к третьему этажу. Девушка спустилась сначала на козырек, потом на тротуар. Она была беременна, — написал мужчина.

Вячеслав отметил, что благополучному исходу способствовало то, что «под окном находился козырек и пермяки оказались героями». Спасенную пермячку немедленно доставили в медучреждение. Позже стало известно, что в больнице женщина родила. Как сообщает региональный Минздрав, состояние мамы и ребенка оценивается как близкое к удовлетворительному.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 17 января в Перми загорелся бизнес-центр.