Оказавшаяся в горящем бизнес-центре беременная пермячка родила сразу после ЧП

При пожаре в Перми едва не пострадала беременная девушка. О спасении будущей матери рассказал в социальной сети один из очевидцев происшествия.
Как написал на своей странице в Facebook пермяк Вячеслав Варанкин, в момент возгорания он находился в соседнем офисе и немедленно побежал к месту происшествия, как только увидел дым. По сообщению Вячеслава, пожарные службы были вызваны незамедлительно, но к тому моменту еще не успели приехать. Многие посетители и сотрудники бизнес-центра, опасаясь за свою жизнь, начали попросту выпрыгивать из окон. Однако одна из женщин прыгать отказалась — она находилась на девятом месяце беременности.
Вячеслав отметил, что благополучному исходу способствовало то, что «под окном находился козырек и пермяки оказались героями». Спасенную пермячку немедленно доставили в медучреждение. Позже стало известно, что в больнице женщина родила. Как сообщает региональный Минздрав, состояние мамы и ребенка оценивается как близкое к удовлетворительному.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что 17 января в Перми загорелся бизнес-центр.