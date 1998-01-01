Минобороны подтвердило столкновение двух Су-34 в небе над Японским морем

На Дальнем Востоке организован поиск летчиков, катапультировавшихся после столкновения в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает РИА Новости.

Предварительно, один самолет рухнул в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином, поиски второго продолжаются. Вероятнее всего он смог уцелеть и возвращается на базу.

В Минобороны подтвердили факт инцидента в небе над Японским морем в 35 километрах от берега и заявили, что обоим экипажам удалось катапультироваться. В ведомстве добавили, что оба самолета выполняли тренировочный полет без боеприпасов. Происходила отработка взаимодействия ведущий-ведомый. По предварительным данным, самолеты зацепились в воздухе.

Ранее Пятый канал сообщал о столкновении Су-34 на Дальнем Востоке.