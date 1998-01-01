Погорячилась: Депутат из Читы объяснила предложение отключать свет в домах должников

Чиновники из Читы решили устроить конец света местного масштаба. Идею отключать по ночам электричество в домах, где живут злостные должники за электроэнергию предложила депутат городской Думы.

Столь жесткие меры возмутили местных жителей, ведь в таком случае «темную» устроят и тем, кто, платит по счетам исправно.

— У нас будут свет отключать на ночь! Да, в Думе! Предложили, чтобы бараки на ночь отключать, — так бурно жители одного из бараков Читы реагируют после неожиданного известия. Из-за долгов за электричество к ним хотят применить очень жесткие меры.

— Вообще, по логике, надо на ночь им отрубать этот свет, как у нас делают на дачах. И все. И они не будут топиться, — ранее заявляла депутат думы городского округа «Город Чита» Екатерина Борисова.

Депутат, выступившая с такой инициативой, сама чуть позже признала, что погорячилась. Да и законных оснований для отключений света, оказывается, нет.

— Этого делать по закону нельзя. Потому что люди останутся без отопления, без электричества, они не смогут себе ни еду приготовить, ни телепередачи посмотреть, — поясняет Борисова.

Но жители давно готовых к сносу читинских бараков все равно негодуют — инициатива Борисовой, по их мнению, лишит права просмотра телепередач и честных граждан.

— Не, я понимаю, конечно — кто-то не платит. Но мы же платим! Почему мы должны страдать за всех? Кто-то не платит, а мы страдаем, — сетует местная жительница Мария Макушева.

Общегородской долг за электроэнергию сегодня уже преодолел планку в пять миллионов рублей. И желающих рассчитаться с энергетиками все меньше и меньше — отдуваться за неплатежеспособного соседа никто не хочет.

— Люди, которые могут оплачивать электроэнергию, в настоящее время тоже за нее зачастую не платят, потому что долги неплательщиков раскидываются на них. И счета за электроэнергию доходят до 5000 в месяц, — рассказывает Екатерина Борисова.

Тем, кто сейчас по-прежнему живет в бараках, любые инициативы местных властей кажутся нелепыми и бессмысленными. Люди, которые исправно оплачивают коммуналку, так и не понимают, на что уходят их деньги?

— Мы в свое время сами успели сделать проводку. Вообще была — ужас! Если бы не сделали — точно сгорели бы. Все висело. В подъезде вообще висела вся проводка, — рассказывает жительница Читы Светлана Убугулова.

Тех, кто пока еще способен платить за себя и за того парня с каждым днем становится все меньше. Инициатива депутата Борисовой, хоть и считается незаконной, но вполне может оказаться действенной — добросовестные граждане могут ее и поддержать.

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