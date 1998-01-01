Россияне готовятся отпраздновать Крещение Господне

18 января — Крещенский сочельник. По церковной традиции верующие в этот день постятся до первой звезды. Кроме того, в доме принято проводить генеральную уборку.

Вечером во всех храмах начнется праздничная литургия, за которой последует торжественное освещение воды. По всей стране заблаговременно приготовили иордани — место на реке, где производится освящение воды. Всего их больше четырех тысяч. Купания начнутся в ночь на 19-е число. Кстати, по данным опроса, окунуться в Крещенскую прорубь в этом году намерен каждый пятый россиянин.

Ранее Пятый канал публиковал советы врача о том, как подготовиться к крещенскому купанию в проруби.