Лови волну! В соцсетях набирает популярность видео с дельфинами-серфингистами

Пользователей социальных сетей покорило новое видео с забавными животными. На морском пляже приплывшие к берегу дельфины демонстрируют невероятные способности в серфинге.

Неизвестно, как давно и где именно был снят этот ролик, однако огромную популярность он набрал всего за несколько часов. В кадре запечатлено морское или океанское побережье, на котором расположен песчаный пляж. Для купания погода не самая подходящая — хмурое небо и сильные волны.

Однако именно такая погода стала раздольем для серфингистов — на записи видно, что люди на досках для серфинга катаются на волнах. Впрочем, не только двуногим любителям водного спорта удается «оседлать» высокие волны — к развлечению присоединились выплывшие к берегу дельфины.

Животные то и дело выпрыгивают из воды, как бы балансируя над гребнем волны. Сам пользователь, опубликовавший видео, уверен, что таким образом дельфины пытаются дать людям мастер-класс по серфингу.

— Дельфины показывают этим серферам лучший способ катания на волнах, — подписал свой пост автор.

Подписчики юзера тоже не остались равнодушными к уморительным кадрам.

— Урок для начинающих серферов. Ке-ке-ке-ке-ке (имитация речи дельфинов — прим. ред.).

— Восхитительно!

— Хочу больше дельфинов! — написали пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал о другом животном, привлекшем немало человеческого внимания. Нерпа потеряла на Байкале лунку, но была спасена сотрудниками МЧС.