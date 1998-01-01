Продажа пива приостановлена в почтовых отделениях Мурманска

, 16:12 15

Реализация напитка вызвала недовольство горожан.

Фото: www.globallookpress.com

В Заполярных почтовых отделениях больше не продается пиво. О приостановке реализации пенного в отделениях «Почты России» стало известно в пятницу, 18 января.

Об изменениях в ассортименте почты сообщили представители Управления федеральной почтовой связи (УФПС) по Мурманской области. Как отметили на предприятии, убрать алкоголь с почтового прилавка пришлось из-за большого числа недовольных — посетителям не нравилось видеть пиво там, где главной задачей должна быть доставка посылок и корреспонденции.

— В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок, — сказали в «Почте России».

Известно, что в столице Заполярья продажа пива велась всего в 4 отделениях и еще 36 почтовых точках в населенных пунктах области. Стоить отметить, что в региональных почтовых отделения за пределами Мурманска продажа напитка продолжается. Всего в Заполярье 152 почтовых отделения.

В продаже на почте пенное появилось всего несколько дней назад — о новшестве Пятый канал рассказывал 14 января.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:20
«Газпром» не намерен прощать долги жителям Чечни
16:19
Где в Петербурге работают купели на Крещение 2019 — карта
16:12
Продажа пива приостановлена в почтовых отделениях Мурманска
16:03
Тимати заявил, что перестал носить обувь и пользоваться дезодорантом
15:51
Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске малыш поправляется
15:43
Взрыв прогремел на газопроводе под Петербургом
15:38
Видео: Иномарка протаранила остановку в Петербурге — есть пострадавшие
15:31
Видео: Врачи опасаются за жизнь британского принца Филиппа, попавшего в ДТП
15:21
Владимир Путин обсудил итоги визита в Сербию с членами Совбеза
15:16
Машина с итальянцами застряла в Якутии при температуре в -58 градусов
14:56
У Дианы Арбениной случился сердечный приступ
14:49
«Просто в хлам»: Известный российский пранкер едва не разбился на своем Jaguar — видео
14:36
Владимир Путин допустит европейских специалистов в район Керченского пролива
14:31
«Видео из бани выставила не я»: Дарья Глушакова поделилась деталями бракоразводного процесса
14:26
Трамп остается дома: Американский лидер пропустит форум в Давосе из-за шатдауна
14:21
От пёстюр: В Индии дворовый пёс стал звездой модного показа
14:15
Россияне готовятся отпраздновать Крещение Господне
13:53
Первая женщина-тренер в истории футбола ФРГ выбирает игроков по размеру достоинства
13:44
Крупный пожар на заводе в Ангарске попал на видео
13:42
В сирийский поселок Варида прибыл российский гуманитарный груз

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 января

Жителям Мурманской области предлагают покупать пиво в отделениях Почты России

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама