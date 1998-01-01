Продажа пива приостановлена в почтовых отделениях Мурманска

В Заполярных почтовых отделениях больше не продается пиво. О приостановке реализации пенного в отделениях «Почты России» стало известно в пятницу, 18 января.

Об изменениях в ассортименте почты сообщили представители Управления федеральной почтовой связи (УФПС) по Мурманской области. Как отметили на предприятии, убрать алкоголь с почтового прилавка пришлось из-за большого числа недовольных — посетителям не нравилось видеть пиво там, где главной задачей должна быть доставка посылок и корреспонденции.

— В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок, — сказали в «Почте России».

Известно, что в столице Заполярья продажа пива велась всего в 4 отделениях и еще 36 почтовых точках в населенных пунктах области. Стоить отметить, что в региональных почтовых отделения за пределами Мурманска продажа напитка продолжается. Всего в Заполярье 152 почтовых отделения.

В продаже на почте пенное появилось всего несколько дней назад — о новшестве Пятый канал рассказывал 14 января.