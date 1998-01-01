За Арктику будет отвечать Министерство по развитию Дальнего Востока

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Вопрос обсуждался на встрече Владимира Путина с главой правительства.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Арктика перейдет в ведение Министерства по развитию Дальнего Востока. Такое предложение сегодня на встрече с Владимиром Путиным выдвинул премьер-министр страны. Президент идею поддержал.

По словам главы кабмина, до сих пор в правительстве не было структуры, которая бы координировала государственную политику на этой территории. И это при том, что Арктика — важнейший ресурсный потенциал нашей страны.

Сейчас там активно создаются новые порты, энергетические мощности и места для комфортного проживания. Владимир Путин рекомендовал сосредоточить внимание на проблемах, имея в виду стратегическую важность этого региона.

Ранее Пятый канал сообщал, что США обеспокоены влиянием России в Арктике и намерены летом 2019 года направить туда свои военные корабли.

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