За Арктику будет отвечать Министерство по развитию Дальнего Востока

Арктика перейдет в ведение Министерства по развитию Дальнего Востока. Такое предложение сегодня на встрече с Владимиром Путиным выдвинул премьер-министр страны. Президент идею поддержал.

По словам главы кабмина, до сих пор в правительстве не было структуры, которая бы координировала государственную политику на этой территории. И это при том, что Арктика — важнейший ресурсный потенциал нашей страны.

Сейчас там активно создаются новые порты, энергетические мощности и места для комфортного проживания. Владимир Путин рекомендовал сосредоточить внимание на проблемах, имея в виду стратегическую важность этого региона.

Ранее Пятый канал сообщал, что США обеспокоены влиянием России в Арктике и намерены летом 2019 года направить туда свои военные корабли.