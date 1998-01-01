«Политика ненависти»: В Совфеде объяснили разрыв 49 договоров Украины с Россией

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина о разрыве большого пакета соглашений между двумя странами. Слова парламентария приводит ФАН.

— Добром это не кончится. Глаза и мозг украинских политиков застилает политика ненависти и предстоящие выборы. Все играют на этот результат, бросают в топку все, на чем еще как-то держатся наши отношения с Украиной, — пояснил Морозов.

Напомним, ранее Климкин заявил, что 49 российско-украинских договоров уже расторгнуты, еще порядка 50 могут быть прекращены в ближайшее время.

Также сенатор пояснил, что инициатива в разрывах исходит не от России.

— Мы никогда не говорили о том, что договор, который между нами существовал, соглашения, которые есть в различных сферах, нам не нужны, что мы хотим от них отказаться. Это наш стратегический выбор. Но! Нас ставят перед фактом, — рассказал парламентарий.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе Климкина навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России.