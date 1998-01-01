«Политика ненависти»: В Совфеде объяснили разрыв 49 договоров Украины с Россией

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина о разрыве большого пакета соглашений между двумя странами. Слова парламентария приводит ФАН.
Напомним, ранее Климкин заявил, что 49 российско-украинских договоров уже расторгнуты, еще порядка 50 могут быть прекращены в ближайшее время.
Также сенатор пояснил, что инициатива в разрывах исходит не от России.
Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе Климкина навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России.