Порочит честь полиции: Изнасилованную дознавательницу из Уфы уволили из органов

Башкирское Управление МВД завершило служебную проверку в отношении двух своих сотрудниц, одна из которых была изнасилована коллегами. Ведомство приняло решение уволить обеих девушек, сообщает сайт KP.RU.

Основанием для этого стало распитие сотрудницами полиции алкоголя на рабочем месте. О нарушении стало известно после того, как одна из девушек заявила об изнасиловании. Согласно ее показаниям, в конце октября 2018 года старшие коллеги пригласили ее к столу, который накрыли прямо в кабинете. Девушка не захотела идти одна и пригласила с собой подругу, которая позднее покинула помещение. Офицеры принялись склонять оставшуюся коллегу к интиму, но когда она отказалась, принудили девушку силой.

Полицейских-насильников из органов уволили сразу же, но на этом служебные проверки не прекратились — МВД заинтересовала информация о том, что на столе в злополучном кабинете был алкоголь, который обе сотрудницы употребляли перед происшествием. В этой связи сотрудниц полиции было решено уволить за «совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что изнасилованная в Уфе дознавательница потребовала выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.