Это не я: Лукашенко опроверг слухи о поставке Минском топлива для танков Украины

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По мнению Александра Лукашенко, заправляется военная техника Незалежной топливом из Москвы.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что Минск якобы предоставляет топливо для украинских танков. Белорусский лидер уверенно отмел все подобные подозрения и даже нашел Незалежной нового «спонсора». По мнению Лукашенко, военная техника СБУ использует российское топливо.

— Там же все дизельное топливо российское, — заявил глава Белоруссии.

Основывался в своем предположении Лукашенко на том, что Россия продолжает увеличивать объем поставок бензина и дизеля на Украину, сообщает издание «Экономика сегодня». Однако сам при этом никак не объяснил свою уверенность в том, что ресурсы экспортируются именно в милитаристических целях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александр Лукашенко отказался принимать рубль как объединенную валюту России и Белоруссии.

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