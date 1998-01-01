Лукашенко против: Глава Белоруссии не видит рубль в качестве объединенной валюты

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не видит рубль общей валютой своей страны и РФ. По его мнению, в данном случае необходимо разработать отдельные денежные средства.
О своем видении российско-белорусского объединения Лукашенко рассказал на встрече с действующим и бывшими министрами иностранных дел Белоруссии. Глава государства так же отметил, что Минск не отказывается от сделанных ранее заявлений и готов говорить об унифицированном законодательстве и единой валюте с Россией.
По мнению белорусского лидера, необходимо создать эмиссионный центр, который и будет заниматься выпуском общих денежных знаков, сообщает издание «Экономика сегодня».
Ранее Пятый канал подробно рассказывал о том, как Александр Лукашенко относится к объединению с Россией.