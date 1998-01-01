Лукашенко против: Глава Белоруссии не видит рубль в качестве объединенной валюты

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не видит рубль общей валютой своей страны и РФ. По его мнению, в данном случае необходимо разработать отдельные денежные средства.

О своем видении российско-белорусского объединения Лукашенко рассказал на встрече с действующим и бывшими министрами иностранных дел Белоруссии. Глава государства так же отметил, что Минск не отказывается от сделанных ранее заявлений и готов говорить об унифицированном законодательстве и единой валюте с Россией.

— Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России, — убежден Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, необходимо создать эмиссионный центр, который и будет заниматься выпуском общих денежных знаков, сообщает издание «Экономика сегодня».

— Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях, — считает он.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о том, как Александр Лукашенко относится к объединению с Россией.