«Дома спасены»: Вучич поблагодарил РФ за помощь в ликвидации пожаров в Сербии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Леса горят в европейской стране с начала августа.

Россия помогла Сербии с тушением лесных пожаров

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вучич поблагодарил РФ за помощь в ликвидации пожаров в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за предоставленную помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич отметил, что российская сторона направила в республику самолет Ил-76 МЧС, который сбросил свыше 200 тонн воды. Благодаря оперативной помощи, удалось спасти десятки объектов на территории Сербии.

«Я благодарен Российской Федерации за то, что они прислали нам „Ильюшин“. Пилот Ил-76 сбросил более 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо на очаг возгорания и спасла 50 зданий. Все дома были спасены», — заявил сербский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Сербии с начала августа полыхают масштабные лесные пожары. Самый крупный очаг выявлен в заповеднике Делиблатска-Пешчара, где огонь охватил около четырех тысяч гектаров. Причины возникновения возгорания — аномальная жара и засуха.

Российский спецборт был направлен в европейскую страну по поручению президента РФ Владимира Путина. Самолет с необходимым оборудованием и группой спасателей прилетел в город Ниш.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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