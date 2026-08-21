Москву и Санкт-Петербург захватывает мощный циклон

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Он несет с собой ливни и сильный ветер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Москву и Петербург в эти минуты захватывает циклон. Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре. Столицу заливает прямо сейчас. А город на Неве непогода захватит в выходные.

Причем это будет второй удар стихии за неделю. Накануне Петербург затопило так, что воду с улиц откачивали весь день. Жители не помнят таких аномальных подтоплений.

Метеорологи говорят, что настолько сильных дождей 19 августа не было последние 65 лет.

Накануне синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о разгуле стихии: город зальет в ночь на 21 августа. Объем осадков будет внушительным — выпадет десять литров воды на квадратный метр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что понять, каким будет бабье лето в 2026 году, можно по природным признакам конца августа. Для этого есть целый ряд народных примет. Подсказки дадут паутина, стрекот кузнечиков и поведение птиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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