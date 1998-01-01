Видео: Собчак «оправдалась» за обзывательства детей «гаденышами»

Журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram видео с участием двухлетнего сына Платона. По словам телеведущей, этот ролик является объяснением, почему она больше не считает детей «гаденышами». Таким образом Собчак «оправдалась» за свое прошлые негативные высказывания по поводу малышей.
На ролике Ксении Собчак спрашивает у Платона, красивая ли у него мама. Мальчик без всяких раздумий отвечает «да».
Поклонников телеведущей видео очень растрогало. Некоторые из них даже искренне обрадовались тому, как у Собчак изменились взгляды.
— Мы рады, что вы теперь считаете иначе, а то было даже как-то стыдно вас. Ксения, у вас растет замечательный сын, — отметил пользователь.
Ранее Пятый канал сообщал о том, как недавний визит журналистки в Киев породил массу слухов и интернет-мемов. Однако, по словам самой Ксении Собчак, она всего лишь решила навестить подругу, которая живет в украинской столице.
17 января 2019 г.