Видео: Собчак «оправдалась» за обзывательства детей «гаденышами»

Журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram видео с участием двухлетнего сына Платона. По словам телеведущей, этот ролик является объяснением, почему она больше не считает детей «гаденышами». Таким образом Собчак «оправдалась» за свое прошлые негативные высказывания по поводу малышей.

— Ответ на вопрос «зачем нужны дети?» и «почему они все-таки не гаденыши?» в этом коротком, но емком видео, — написала журналистка.

На ролике Ксении Собчак спрашивает у Платона, красивая ли у него мама. Мальчик без всяких раздумий отвечает «да».

Поклонников телеведущей видео очень растрогало. Некоторые из них даже искренне обрадовались тому, как у Собчак изменились взгляды.

— Мы рады, что вы теперь считаете иначе, а то было даже как-то стыдно вас. Ксения, у вас растет замечательный сын, — отметил пользователь.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как недавний визит журналистки в Киев породил массу слухов и интернет-мемов. Однако, по словам самой Ксении Собчак, она всего лишь решила навестить подругу, которая живет в украинской столице.