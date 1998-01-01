«Ад какой-то!»: Ксения Собчак прояснила цель своего визита в Киев

Ксения Собчак объяснила, зачем приехала в Киев. По ее словам, никакого политического подтекста в ее визите нет — она просто навещает подругу. При этом телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ пожаловалась, что заинтригованные ее неожиданным появлением на Украине журналисты оборвали ей телефон.

— Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то, — цитирует Собчак сайт KP.RU.

Как ранее сообщал Пятый канал, в ночь на четверг, 17 января, неожиданное сообщение Ксении Собчак в Instagram, что она находится в Киеве, буквально взорвало сеть. Новость породила массу слухов и интернет-мемов. Журналисты справлялись даже у пресс-службы Петра Порошенко, собирается ли президент Украины встретиться с российской гостьей.