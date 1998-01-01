Российские биатлонисты остались без медалей на этапе Кубка мира в Германии

Мужская сборная России по биатлону заняла пятое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает «Советский спорт». Первыми к финишу пришли спортсмены из Скандинавии.

Отмечается, что скандинавская сборная прошла дистанцию за 1 час 9 минут и 54,3 секунды. При этом спортсмены допустили восемь промахов. Второе место заняла команда Германии, отстав от лидеров на 13,5 секунды. Третьими стали французские биатлонисты.

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова пришла к финишу только пятой. Они преодолели трассу за 1 час 4 минуты и восемь секунд, допустив девять промахов. Кроме этого, судьи добавили биатлонистам один штрафной круг.

Ранее Пятый канал сообщал о легендарной победе мужской и женской команд по биатлону на одном из этапов Кубка в Оберхофе.