Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонисты взяли «золото» на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает ТАСС.

Так, мужская сборная заняла первое место в эстафете 4×7,5 километра, а женская сборная, в свою очередь, выиграла эстафету 4×6 километров. В составе мужской команды выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

— Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к Старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине, — прокомментировал победу женской команды глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Ранее Пятый канал сообщал, что биатлонист Антон Шипулин может стать депутатом Госдумы.