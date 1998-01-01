Найдено тело штурмана одного из разбившихся Су-34

Спасателями, работающими в районе крушения двух истребителей Су-34 в районе Татарского пролива, обнаружено тело второго штурмана одного из военных самолетов. Информацию об этом сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре. Позднее ее подтвердили и в Минобороны РФ.

По информации информагентства тело пилота было поднято на борт участвующего в операции по поиску в районе крушения рыболовно-промысловое судно «Электрон» около 20.18 по московскому времени. Военные уточнили, что штурман был обнаружен в «индивидуальном спасательном плоте без признаков жизни».

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, а также вертолеты Ми-8. В Японском море поиск ведут пять судов. К месту катапультирования летчиков направляются шесть судов Тихоокеанского флота.

Как сообщал ранее Пятый канал, к настоящему времени живым найден один из пилотов разбившихся истребителей.