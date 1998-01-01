Виктория Боня отказалась от секса в ожидании особенного мужчины

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Светская львица направила все свои силы на занятия спортом и накопление энергии для будущих отношений.

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Светская львица и звезда Instagram Виктория Боня заявила в интервью популярному влогеру Денчику, что в ее жизни уже три месяца нет интимной близости, так как в ее жизни после последнего романа не появилось пока достойного мужчины для длительных отношений.

Молодой человек поинтересовался, как Боня справляется и не страдает от отсутствия секса.

— Я занимаюсь спортом. Я такой человек, который не растрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение нескольких месяцев, то я буду накапливать энергию, — заявила звезда, добавив, что, благодаря этому, будущий возлюбленный почувствует себя особенным.

После чего Денчик поинтересовался у своих фоловеров, согласны ли они с Викторией? По его словам, очень многие бояться подойти к красивым девушкам, а они зачастую могут быть очень одиноки.

— Полностью согласна. Не люблю себя растрачивать.

— Вот такая же политика)))Лучше ни. Кем, чем абы с кем!

— Красотка! Такую женщину должны видеть девочки в Инстаграмм! Которая учит любить, — согласились с мнением Виктории пользователи сети.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Виктория Боня призналась в желании выйти замуж за русского мужчину.

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