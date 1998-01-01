Некоторые итоги флешмоба #2009vs2019 напугали пользователей сети

В сети не снижает обороты флешмоб-челлендж #2009vs2019. Пользователи публикуют свои фото с разницей в 10 лет, как они выглядели в 2009 году и как выглядят в наступившем 2019-м.

Началось все с публикации личных фото, а потом пользователи пошли дальше — стали сравнивать все подряд от курса валют до сериалов. И некоторые сравнительные коллажи побудили всерьез задуматься о том, какие изменения произошли за минувшие 10 лет.

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Главным удивлением, которое может не на шутку напугать, стало чудовищно изменившееся лицо наше планеты, сообщает телеканал «360».

Невольно задумаешься о том, что взывания ученых о стремительно меняющемся климате Земли и приближение глобальной катастрофы, как следствия безответственной и гибельной для природы человеческой деятельности — не просто слова. Влияние изменения климата и воздействие человека на окружающую среду видны уже сейчас невооруженным глазом.

Повышение температуры воздуха на планете неизбежно влечет за собой таяние льда не ее островах и континентах, в результате чего поднимается уровень Мирового океана, меняется состав морской воды, из-за этого страдают или исчезают целые экосистемы.

Так, например, именно по этим причинам гибнут коралловые рифы.

Instagram @theplanetlovelife

А вот так выглядят тропические леса, вырубаемые человеком.

Instagram @greenpeace

Гренландия. Потепление климата влечет за собой таяние не только ледяных шапок полюсов Земли или крупных островов, покрытых льдом, как, например, Вот как за 10 лет изменился знаменитый Ронский ледник — один из самых больших ледников Швейцарских Альп.

Twitter @SDG_Academy

Таяние горных льдов повлечет за собой исчезновение водных источников, питаемых ими.

Подобные публикации лишний раз напоминают о том, какую ответственность несет человечество за результаты своей жизнедеятельности.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие знаменитости приняли участие в флешмобе-челленджере #2009vs2019.