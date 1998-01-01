Крупный пожар на заводе в Ангарске попал на видео

В Ангарске Иркутской области загорелась установка ГК-3 на нефтеперерабатывающем заводе. Видео с места происшествия опубликовали в сети очевидцы. Тем не менее сообщается, что возгорание произошло днем в пятницу, 18 января.

Подробности происшествия пока не уточняются. Также неизвестно есть ли пострадавшие и погибшие. По предварительным данным площадь пожара не превышает 40 метров. Угрозы дальнейшего распространения огня — нет.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующее видео из Перми, где во время крупного пожара в бизнес-центре люди выпрыгивали из окон.