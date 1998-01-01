Власти Болгарии выслали в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях

Александр Жуков, обвиненный в интернет-мошенничестве, 18 января экстрадирован из Болгарии в США, сообщает ТАСС. Сейчас россиянин находится в тюрьме Бруклина, вскоре его посетят сотрудники генконсульства РФ.

Российское посольство в США опубликовало ВКонтакте заявление, в котором даны некоторые разъяснения. По словам дипломатического представительства, Жукову предъявлены обвинения в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».

Россиянин был задержан в Болгарии в прошлом году по запросу Соединенных Штатов. Кроме него под подозрение в киберпреступлениях попали еще пять россиян и два гражданина Казахстана.

Ранее Пятый канал публиковал видео об аресте Ярослава Сухова — его обвинят в махинациях с недвижимостью.