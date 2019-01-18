Фото: UFC представил обновленный чемпионский пояс

Бойцовский чемпионат UFC представил новый чемпионский пояс, сообщает РИА Новости. Теперь он будет индивидуально подгоняться под каждого чемпиона с учетом его веса, количества титулов и страны происхождения. Подтверждением подлинности нового пояса будет подпись Дэйны Уайта — президента UFC.

Чемпионский пояс выполнен из натуральной кожи, на пластине слева будет написано имя обладателя, а также страна происхождения. Пластину окружают белые камни — за победу в каждом бое их будут заменять на рубины с указанием места и даты триумфа. После восьми чемпионских титулов красные драгоценные камни поместят на правую пластину как символ навечно закрепленного достижения. Первое вручение нового пояса пройдет 19 января после боя между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу.

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