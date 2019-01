Фото: UFC представил обновленный чемпионский пояс

Бойцовский чемпионат UFC представил новый чемпионский пояс, сообщает РИА Новости. Теперь он будет индивидуально подгоняться под каждого чемпиона с учетом его веса, количества титулов и страны происхождения. Подтверждением подлинности нового пояса будет подпись Дэйны Уайта — президента UFC.

