«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти
Гурцкая опубликовала фото мужа, сделанное за 2,5 недели до его смерти
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Петр Кучеренко внезапно скончался в мае прошлого года во время возвращения из командировки на Кубу.
Народная артистка РФ Диана Гурцкая опубликовала в соцсети фото своего покойного супруга Петра Кучеренко, почтив его память в день рождения: 3 мая избраннику певицы исполнилось бы 47 лет.
«Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю», — написала 45-летняя артистка.
На фото запечатлен Кучеренко, который улыбается и готовится задуть свечи на праздничном торте. Снимок был сделан за 2,5 недели до его скоропостижной смерти.
Петр Кучеренко отметил 46-летие незадолго до смерти.
Трагедия в семье Гурцкая произошла в мае 2023 года. Ее мужу стало плохо в самолете, когда он возвращался с Кубы. Супруг певицы занимал пост замглавы Минобрнауки и летал на остров в командировку. Пилоты совершили экстренную посадку, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.
Кучеренко и Гурцкая прожили в браке 18 лет. В годовщину свадьбы артистка опубликовала в социальной сети душераздирающее послание, в котором заявила, что смириться с утратой она не сможет никогда.
Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Гурцкая тогда была подавлена, она отменила свои концерты, позже отказалась праздновать юбилей, избегала журналистов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа.
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