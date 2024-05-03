В Крыму ищут троих военнослужащих-срочников, которых унесло в море

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 99 0

Срочники вышли в акваторию на резиновой лодке 30 апреля.

В Крыму ищут троих военнослужащих-срочников, которых унесло в море

Фото: © РИА Новости / Владимир Баранов

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Трое солдат-срочников вышли в акваторию Черного моря в Крыму на резиновой лодке и пропали. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, среди военнослужащих — двое уроженцев республики и один из Дагестана. Срочники вышли в открытое море 30 апреля на весельной резиновой лодке, несмотря на сильный ветер.

«По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Губернатор пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение пропавших солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителей Крыма предупредили о взрывоопасных обломках ракет ATACMS.

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