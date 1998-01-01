В подмосковном Голицыно полыхает элитный коттедж — фото

, 9:23 Эксклюзивное фото 1 016

Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров.

Фото: Пятый канал

В городе Голицыно Одинцовского района Подмосковья в субботу утром, 19 января, загорелся частный дом. На фото, попавшим в распоряжение Пятого канала видно, что огнем охвачено малоэтажное здание, на месте работают пожарные.

Пятый канал

На данный момент официальных данных и заявлений от экстренных служб не поступало. По неподтвержденным данным, элитный коттедж может принадлежать крупному бизнесмену. Огнем охвачено 350 квадратных метров.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара на складе в Амурской области.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

10:48
Просевший в очередной раз грунт на Ферганской улице Москвы сняли на видео
10:41
На Бали введут налог для иностранных туристов
10:31
Нарушения и радикалы: Предвыборный хаос на Украине набирает обороты
10:24
Константин Меладзе раскрыл подноготную отношений с Верой Брежневой
10:12
Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян к политикам
10:01
Цыганова: «Я иногда с ужасом смотрю на своих коллег и думаю: вам уже лет сколько?»
9:57
Фото: UFC представил обновленный чемпионский пояс
9:43
Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым — советы диетологов
9:23
В подмосковном Голицыно полыхает элитный коттедж — фото
9:15
В православном соборе на Украине случился взрыв
9:07
Грунт вновь провалился на Ферганской улице в Москве
8:57
Русский экзархат в Европе не подчинился указу Константинополя
8:47
Видео: в Амурской области полыхает склад на площади в 1200 квадратных метров
8:31
Российский теннисист прошел в четвертый раунд Australian Open
8:21
В Мексике вспыхнул второй за сутки пожар на трубопроводе — видео
8:10
Власти Болгарии выслали в США россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
7:43
Американские СМИ сомневаются в невидимости Су-57
7:14
Первая ракетка Украины завела роман с темнокожим теннисистом из Франции — видео
6:57
«Устала быть мамой и папой» — Водонаева о воспитании сына в одиночку
6:36
Глава Петербурга рассказал, что мешает эффективно убирать снег

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама