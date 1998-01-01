В городе Голицыно Одинцовского района Подмосковья в субботу утром, 19 января, загорелся частный дом. На фото, попавшим в распоряжение Пятого канала видно, что огнем охвачено малоэтажное здание, на месте работают пожарные.

Пятый канал

На данный момент официальных данных и заявлений от экстренных служб не поступало. По неподтвержденным данным, элитный коттедж может принадлежать крупному бизнесмену. Огнем охвачено 350 квадратных метров.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара на складе в Амурской области.