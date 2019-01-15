Секрет стройности от Валерии: «Вожу с собой на гастроли весы, чтобы не растолстеть»

, 11:35 177

Звезда призналась, что внимательно следит за своим питанием и каждым граммом.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Известная российская исполнительница Валерия раскрыла поклонникам секрет своей стройности. Певица рассказала, как собраться на гастроли, чтобы не набрать в поездке лишние килограммы.

Правильное питание, занятия спортом и контроль веса — вот три основных условия, благодаря которым певица никогда не толстеет. Однако, как оказалось, звезда часто может съесть лишнего, поэтому вынуждена устраивать разгрузочные дни.

Свой чемодан артистка не представляет без весов, а сумку без воды и фруктов. По словам Валерии, этот минимальный набор позволяет оставаться в форме в любой части света.

— На гастроли всегда беру с собой весы. Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день, — призналась певица в интервью порталу Sobesednik.

Телезвезда призналась, что очень боится не влезть в свою одежду. За ее чемодан отвечает костюмер, который уже давно выучил, что нужно для выступлений знаменитости.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Пригожина Даная и Валерия помирились.

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