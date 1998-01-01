Видео: Dior представил осеннюю коллекцию одежды для мужчин

Известный модельер Ким Джонс представил новую коллекцию Dior Men. Показ состоялся в пятницу, 18 ноября, в Париже. Модели на представлении коллекции не ходили, а неподвижно стояли на специальном движущемся подиуме, похожем на конвейер.

Ассиметричные пальто из сатина, меховые сумки и звериные принты — вот основные тренды коллекции Dior «Осень-зима» 2019. Известно, что несколько вещей Ким Джонс сделал при сотрудничестве с художником Раймондом Петтибоном. В их числе свитера с магнетической вышивкой, а также расшитая бусинами рубашка с «Моной Лизой». На создание вещи ушло 1600 часов работы искусных мастеров.

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