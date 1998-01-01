«Нам это выгодно»: В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии

Киев закупает топливо у Белоруссии, где его получают из российской нефти, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, украинские власти пошли на это за неимением альтернативы.
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Чиновник отметил, что единственной энергетической альтернативой для Украины является европейское топливо, которое является слишком дорогим.
Ранее Пятый канал рассказывал о новых условиях транзита российского газа через Украину, которые озвучил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.