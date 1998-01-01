«Нам это выгодно»: В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии

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По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, Киев не «потянет» покупку топлива у Европы.

Фото: globallookpress.com

Киев закупает топливо у Белоруссии, где его получают из российской нефти, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинские власти пошли на это за неимением альтернативы.

— Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно, — пояснил Тука.

Чиновник отметил, что единственной энергетической альтернативой для Украины является европейское топливо, которое является слишком дорогим.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых условиях транзита российского газа через Украину, которые озвучил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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