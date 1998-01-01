Где можно будет наблюдать затмение 21 января и почему Луна будет «кровавой»

, 18:59 Эксклюзивное интервью 114

О предстоящем природном явлении рассказал астроном, кандидат физико-математических наук Игорь Сурдин.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Затмение «кровавой» Луны 21 января лучше всего будет видно к западу от Москвы. Оно начнется около 8 часов утра по московскому времени. Восточнее столицы к этому времени уже будет светло, и естественного спутника Земли видно не будет.

Как пояснил в интервью Пятому каналу старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, в Москве в это время будет еще темно, поэтому момент, когда тень от Земного шара начнет закрывать Луну от Солнца, должен быть виден хорошо. Но примерно через полчаса рассвет испортит картину. В Санкт-Петербурге, который находится немножко западнее, затмение можно будет наблюдать чуть дольше. Однако это все при условии ясной погоды.

— Я думаю, что и Питере, и в Москве такая облачная погода, что ничего видно не будет, — полагает ученый.

Что касается «кровавости» Луны во время затмения, то, по словам Сурдина, она слегка преувеличена.

— Она так, коричневатая будет немножечко. Потому что Земля окружена атмосферой, и солнечные лучи, пройдя через наш воздух, теряют голубые цвета. А красные проходят дальше, опять выходят в космос и немножечко падают на Луну. И вот тот солнечный свет, который сквозь земную атмосферу прошел, он немножко все-таки Луны достигнет и окрасит ее в буроватый цвет. Кроваво-красный — это преувеличение, но темно-бурая она будет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что 21 января можно будет наблюдать сразу три редких явления: Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка. По мнению разного рода мистиков, это может негативно отражаться на людях, а некоторые даже предрекают серьезные катаклизмы вплоть до Апокалипсиса.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:13
«Это убивает!»: Избалованный сын Анджелины Джоли намерен уйти из дома
19:54
Одинокий принц: Елизавета II вычеркнула Филиппа из своей жизни — британские СМИ
19:43
Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину
19:20
Фото: Ушел из жизни «самый милый песик» в мире
19:12
Видео: Башкирский школьник показал самолет Владимира Путина изнутри
18:59
Где можно будет наблюдать затмение 21 января и почему Луна будет «кровавой»
18:54
При взрыве на мексиканском трубопроводе погибли минимум 66 человек
18:38
В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян за ЖКХ
18:29
В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси
18:21
«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков
17:59
Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами
17:42
Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек
17:35
«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях
17:26
Видео: Польша прощается с мэром Гданьска
17:19
Видео: Валуев ответил на критику «теплого» купания в крещенскую ночь
17:05
«Нам это выгодно»: В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии
16:56
У Петропавловской крепости в Петербурге верующие занимают очередь в прорубь
16:34
«Это что, силикон?» Грудь Седоковой взбудоражила пользователей сети — фото
16:21
«Может газ какой-то?»: Пассажирка рейса Москва — Дубай рассказала об отравлении
16:13
Видео: Турист прыгнул в воду с одиннадцатого этажа круизного лайнера

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама