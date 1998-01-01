Где можно будет наблюдать затмение 21 января и почему Луна будет «кровавой»

Затмение «кровавой» Луны 21 января лучше всего будет видно к западу от Москвы. Оно начнется около 8 часов утра по московскому времени. Восточнее столицы к этому времени уже будет светло, и естественного спутника Земли видно не будет.

Как пояснил в интервью Пятому каналу старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, в Москве в это время будет еще темно, поэтому момент, когда тень от Земного шара начнет закрывать Луну от Солнца, должен быть виден хорошо. Но примерно через полчаса рассвет испортит картину. В Санкт-Петербурге, который находится немножко западнее, затмение можно будет наблюдать чуть дольше. Однако это все при условии ясной погоды.

— Я думаю, что и Питере, и в Москве такая облачная погода, что ничего видно не будет, — полагает ученый.

Что касается «кровавости» Луны во время затмения, то, по словам Сурдина, она слегка преувеличена.

— Она так, коричневатая будет немножечко. Потому что Земля окружена атмосферой, и солнечные лучи, пройдя через наш воздух, теряют голубые цвета. А красные проходят дальше, опять выходят в космос и немножечко падают на Луну. И вот тот солнечный свет, который сквозь земную атмосферу прошел, он немножко все-таки Луны достигнет и окрасит ее в буроватый цвет. Кроваво-красный — это преувеличение, но темно-бурая она будет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что 21 января можно будет наблюдать сразу три редких явления: Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка. По мнению разного рода мистиков, это может негативно отражаться на людях, а некоторые даже предрекают серьезные катаклизмы вплоть до Апокалипсиса.